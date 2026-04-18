広島市で女性から現金1300万円をだまし取ったとして、男が逮捕されました。男は現金を受け取った直後に何者かに液体をかけられ、やけどをしていて、警察が関連を捜査しています。詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪市の職業不詳、関敦夫容疑者です。警察によりますと、関容疑者は複数の人物と共謀し、SNSを使った特殊詐欺でおととい女性から現金1300万円をだまし取った疑いが持たれています。現金が受け渡されたとされる広島市安佐南