観測史上初めて、震度7を2度観測した熊本地震の本震から16日で10年が経った。復興が進む一方で、土砂崩れで22歳の息子を亡くした母親は今も悲しみの中にある。地震の教訓から生まれた新阿蘇大橋は2021年に開通した。「息子を捜し出す」家族の執念観測史上初めて、震度7を2度観測した熊本地震。その本震から16日で10年が経った。震災の教訓が生かされた現場がある一方で、犠牲となった方の遺族の時は止まったままだ。16日、午前1時2