俳優成宮寛貴（43）が18日、日本テレビ系「金曜ミステリークラブ」（金曜午後7時）の再現ドラマに出演。2016年で芸能界を引退以降、10年ぶりに地上波で演技を披露した。成宮が出演した再現ドラマは、危機的な状況から生還した人物について掘り下げる内容。成宮は中国北京支局で働く共同通信の記者役で登場した。2002年5月、中国瀋陽の日本国総領事館に朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）から亡命した5人の家族が駆け込んだ行動につ