枕崎港の沖合で17日、漁船が転覆した事故で18日朝、1人が発見されました。17日午前、枕崎港の沖合で北さつま漁協所属の第十八幸丸が転覆し、出水市の信清 優作さん21歳が行方不明になっています。18日朝からの捜索で午前8時20分頃、転覆した幸丸の近くで「行方不明者らしき人が見つかった」と、連絡が入りました。発見された人は午前10時半頃枕崎港へ運ばれました。