菅野はドジャース打線を相手に5失点で降板した(C)Getty Imagesロッキーズの菅野智之が本拠地でのドジャース戦に先発登板し、4回91球を投げて9安打5失点で降板した。ロッキーズの本拠地であるコロラド州デンバーは試合前には大雪が降り、球場スタッフらが約5時間かけてグラウンドの除雪作業を行ったという。【動画】大谷翔平も思わず反応「ちょっと待て」メッツ捕手が焦った珍場面をチェック菅野は初回の大谷との最初の対戦