演歌歌手の辰巳ゆうとが１８日、都内で２冊目写真集「ＹＵＯＴ‐ＬＩＦＥ」の発売記念イベントを開催した。２年連続となる写真集に「スタッフさんも前作と同じで、より気心も知れた仲で距離が近く撮影できた。本当の辰巳ゆうと感が強くなっています」とアピール。完成品を目にした感想について「１年で顔がどれだけ変わったのか、この１年間でいろんな経験をさせていただく中で自分の顔面もこうやって変わっていくんだなと自分