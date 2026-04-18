イタリアのフィレンツェで日本人らしき新郎新婦に対し、現地に滞在していたクリスタル・パレスのサポーターが日本代表MF鎌田大地のチャントで祝福する動画がSNSで話題を呼んでいる。クリスタル・パレスは16日に行われたカンファレンスリーグ準々決勝セカンドレグでフィオレンティーナと敵地で対戦。試合には1−2で敗れたものの、2戦合計スコアで上回り、準決勝進出を果たした。そして現地まで観戦に訪れていた熱心なパレスサ