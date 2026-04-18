演歌歌手の辰巳ゆうとが１８日、都内で２冊目写真集「ＹＵＯＴ‐ＬＩＦＥ」の発売記念イベントを開催した。昨年に続く一冊に「前作よりも素の辰巳ゆうとがかなり多く見ることができると思った。自然とか温泉とか動物とか、自分の好きなものに囲まれた写真集だなと思いました」と満足げ。プライベート感あふれる仕上がりになり「『キャー！』というような格好良さも大事ですけど、一緒にいて温かみを感じる写真集になっていると