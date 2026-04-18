ブレンビー（デンマーク1部）に所属するFW福田翔生が、1ゴール1アシストの活躍でチームの12試合ぶりとなる白星に貢献した。現在25歳の福田はJFL時代のFC今治でキャリアをスタートさせ、Y．S．C．C．横浜、湘南ベルマーレを経て、2025年夏に欧州挑戦を果たした。同年7月のヨーロッパカンファレンスリーグ予選で加入後初ゴールを記録し、同月から今年3月まで行われたレギュラーシーズンでは13試合の出場で3得点1アシストをマーク