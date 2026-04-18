プロボクシングの英興行大手「マッチルーム」は１７日（日本時間１８日）、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が、６月１３日（同１４日）に米アリゾナ州グレンデールでＷＢＡ世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦すると発表した。フライ級でもＩＢＦ・ＷＢＯの２団体統一を果たしているロドリゲスは、スーパーフライ級の３本の