マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの去就について言及した。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在28歳のラッシュフォードは7歳からマンチェスター・ユナイテッドに所属した下部組織出身選手で、2016年2月にトップチーム初出場を果たすと、すぐさま主力に定着し、公式戦通算426試合出場で138ゴール79アシストを記録。それでも、