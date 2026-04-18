世界的人気を誇るFPSゲームの実写映画版『コール オブ デューティ（原題：Call Of Duty）』が、2028年6月30日に米国公開されることがわかった。米ラスベガスで開催中のCinemaConにて発表された。 配給はパラマウント・ピクチャーズ。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ、『マインクラフト／ザ・ムー