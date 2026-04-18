ブラッド・ピット主演のゾンビ・アクション映画『ワールド・ウォーZ』（2013）の続編映画が改めて進行中であることがわかった。米ラスベガスで開催の「CinemCon 2026」でパラマウントが認めたと、米などが伝えた。 マックス・ブルックスによる同名小説を映画化した前作は、人間を凶暴化させ、ゾンビへと変貌させるウイルスが蔓延した世界で、ピット演じる元国連職員のジェリー・レインが奔走する物語。全世界