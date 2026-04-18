4月18日（土）からスタートする舞台『ナルキッソスの怒り』。本作にたった一人で挑む、俳優の成河さんにインタビュー。本作へのこだわり、そして“俳優”という仕事への想いを聞いた。僕たちがやろうとしているのは、いかに現実と演劇の世界の繋ぎ目をシームレスにするか舞台『ナルキッソスの怒り』は、リアルと虚構が交錯するオートフィクションの手法で描かれたひとり舞台。登場するのは成河さんのみ。本作の作者で劇作家セルヒ