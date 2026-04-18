正式発表は4月20日メルセデス・ベンツは、新しい『Cクラス』のEVモデルのインテリア画像を公開した。電動SUVの『GLC』と同様、デジタル技術を多用したスクリーン中心のレイアウトとなることが明らかになった。【画像】メルセデス・ベンツの人気モデル『Cクラス』に初のEV登場【新型車のインテリアとプロトタイプを見る】全10枚Cクラスとしては初の完全電動モデルであり、正式名称は『Cクラス with EQテクノロジー』となる見込み