俳優の原日出子が16日、自身のインスタグラムを更新。「#お家ご飯 #家族でご飯」のハッシュタグを添え、“マイブームの手料理”が並ぶ食卓の写真を披露した。【写真】「彩り鮮やかなお料理」「どれもこれも美味しそう」“マイブーム”手料理の数々を披露した原日出子原は「怒涛の撮影続きで しばらく お家でゆっくり ご飯食べてなかった 昨夜は ようやくお家ご飯 みんな揃ったのでお野菜もタンパク質もミネラルもバランス良く