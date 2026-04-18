バランスボールを乗りこなし、カメラ前でキメ顔をする犬に絶賛の声があがっている。 【映像】カメラに近づきキメ顔する様子（実際の映像）バランスボールにヒョイっと乗って、器用に操りながら、だんだんカメラのほうへ。そして、止まったと思ったら、キメ顔。見事な芸を披露してくれたのは、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん（9歳）だ。実は、玉乗り歴が6年ほどというシャーロットちゃん。飼い主によ