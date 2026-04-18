お笑い芸人のくまだまさし（52）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。今春高校を卒業し、専門学校に進学することを報告していた娘の初めての“自炊”を写真とともに報告した。【写真複数あり】パパ大絶賛…くまだまさしの娘が作ったビビンバ丼、キムチチャーハンなどくまだは今月8日、「これはもう書かずにはいられない 皆様聞いてくださーい!!」と興奮気味につづり、「”娘が生まれて初めて御飯を作ってくれましたー”