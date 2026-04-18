元静岡朝日テレビで、現在はフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティーとして活動するスミス春子ユニス（33）が18日、インスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。「皆さんにご報告です！予定日からずっと先、静岡で桜が満開になる頃女の子を出産いたしました」と報告。「今は新生児を育てながら大忙しの毎日を送っていますそのため、ご報告が遅くなってしまいました」とつづった。「今回で、妊娠やお産は十人十