東京・町田市で18日未明、路上でトラブルになった男性を刃物で刺した疑いで29歳の男が現行犯で逮捕されました。無職の桶谷孟志容疑者（29）は午前0時半ごろ、町田市森野の路上で、30代の男性の腹を刃物で刺したあと小田急線町田駅の構内に逃げ込んだところ、駆けつけた警察官に殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。男性は病院に運ばれ命に別条はないということです。警視庁によりますと、桶谷容疑者は男性と路上でぶつかりケン