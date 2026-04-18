元SKE48でタレントの佐藤聖羅さんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。メニエール病と診断されたことを明かしました。 【写真を見る】【 元SKE48 】佐藤聖羅さん『メニエール病』と診断されたことを報告「ふわふわしてるのよ！頭が！」「めまいで吐き気頭痛」佐藤さんは最近の自身の体調について「もうね！！ふわふわしてるのよ！頭が！」「水の中にいるみたいな、鼻詰まってる時みたいな耳抜きしたくなるような、耳