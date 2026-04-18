マクドナルドの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。バイトの髪色が自由であることをPRするGIF動画を公開しました。【投稿】マクドナルド公式Xの普段のポスト髪色自由のバイト募集をアピール同アカウントは「マクドナルドのバイトは………髪色自由です！」とつづり、動画を1本載せています。「みんなのバ先 マクバ！」のロゴと共に、ピンク、グリーン、パープルのアフロなどさまざまな髪色・髪型のイラストキャラクターが次