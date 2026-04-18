タレントのローラさんは4月16日、自身のInstagramを更新。色っぽい姿を披露しました。【写真】ローラの美背中ショット「素敵すぎる！」ローラさんは「人生は、全部自分が選択して選んできていると思う。だから言い訳ができない。責任を持って、全力で自分を信じて、、生きる！」とつづり、5枚の写真を載せています。背中が大きく開いたニットトップスを着用し、美しい背中があらわに。凛としたクールな表情と、圧巻のスタイルが際