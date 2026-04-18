個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 値動きが比較的安定していて、趣味や旅行がより充実する優待銘柄はありますか？「50代から優待投資を始める場合、値動きリスクを抑えながらも、趣味や旅行を豊かにする優待を受け取れる銘柄はありますか？」（セカンドライフ／40代／会社員）A. 「本が好き