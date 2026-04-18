Photo: 福永太郎 Lifehacker 2026年3月18日掲載の記事より転載在宅ワークで、腰や肩への負担を少しでも抑えるために見直したいのがイス。ゲーミングチェアは長時間作業でも疲れにくい一方で、ヘッドレストが高く、狭い部屋ではどうしても圧迫感が出がち。また、アクセントカラーが入っているデザインが多く、社外とのウェブ会議で画面に映り込んだとき、少しノイズに感じることもあります。