イランの政権を支持するデモ行進で軍用車に乗り、ライフルを手にする女性/Majid Saeedi/Getty Images（CNN）イランの首都テヘランの中心部で17日「イランの献身的な少女たち」と銘打った集会が開催され、数千人の女性と少女が参加した。イラン国営プレスTVによると、女性や少女らは「イスラム革命の新たな指導者への忠誠を誓い、国家を防衛する覚悟を表明した」という。この集会はイランの「少女の日」と、イスラム教預言者の娘の