京都府南丹市の山林で、行方不明となっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親の車のドライブレコーダーの映像が一部消えていたことがわかりました。父親の自宅近くにある公衆トイレでは、18日朝から現場検証が行われていて、警察は遺体を遺棄した場所との関連を調べているものとみられます。逮捕された安達優季容疑者は、先月23日朝から今月13日までの間に、息子の結希くんの遺体を山林など数か所に運び遺棄した