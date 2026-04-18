寄贈された約５０匹のこいのぼり＝１６日、川崎市民プラザ来年３月に閉館する川崎市民プラザ（川崎市高津区）の屋内広場で、色とりどりのこいのぼり約５０匹が展示され、見納めとなる“泳ぎ”を披露している。５月６日まで。同館では１９７９年の開館当初から、毎年こどもの日の前後にこいのぼりを展示している。いずれも飾らなくなったこいのぼりを地元住民らが寄贈したもので、約５０年をかけて少しずつ数を増やしてきた。展