J1ヴィッセル神戸の三木谷浩史会長（61）、FC町田ゼルビアの藤田晋社長（52）が18日までにXを更新。自チームの勝利に喜びを爆発させた。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）準々決勝が16日にサウジアラビアで行われ、ヴィッセル神戸がアルサド（カタール）に3−3の同点からPK戦（5−4）で勝利し、5大会ぶり4強入りを決めた。三木谷会長は勝利後、Xで「おおおおお！」と絶叫した。一方の町田ゼルビアは17日の準々決勝で