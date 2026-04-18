巨人の山崎伊織投手が１８日、ジャイアンツ球場で座った捕手相手に投球練習を行った。右肩のコンディション不良による離脱から２度目で約７０球、スローカーブ、フォーク、スライダー、カットボールなど変化球も交えて投球。「なんとかしっかり段階を踏んで１日１日頑張れています！」と笑みをこぼした。昨季チームトップの１１勝をマーク。今季は開幕投手筆頭候補だったが、開幕まで２週間を切っていた３月１５日に故障班への