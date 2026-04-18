◆米大リーグＲソックス１×―０タイガース＝延長１０回＝（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・タイガース戦の延長１０回１死一、三塁のチャンスで代打で出場し、サヨナラ打を放った。両チームとも得点を奪えずに０―０のまま迎えた延長１０回１死一、三塁。吉田はデュランの代打で打席に立った。タイガースは内野に５