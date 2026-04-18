◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、美浦トレセン歴代最多タイ（フルゲート１８頭になった９０年以降）の３頭出しとなる上原佑厩舎。その“３本の矢”が最終調整を完了した。前走で京成杯を制したグリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）は坂路を６２秒９―１５秒２から、ダートコースでハッキング。昨年のホープフルＳ２着馬フォルテアンジェロ（牡３歳、父フィエ