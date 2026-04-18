◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）広島の遠藤淳志投手が、１軍に今季初合流した。９年目の２７歳右腕。今季は２軍戦で６試合に登板し、防御率４・３２ながら、直近５戦連続無失点と調子を上げていた。チームは前夜１７日のＤｅＮＡ戦で投手陣が１０四死球と崩れて敗戦。同点の６回に登板して２／３回を３失点で敗戦投手となった島内が、２軍再調整となった。