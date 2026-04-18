福島牝馬ステークスの3連単的中術 【軸馬・相手馬の狙い方】 20年の220万馬券を含め、10万オーバーは３回と配当に期待できるレース。 軸は中山牝馬Ｓ組の前走入着馬、該当馬不在なら他のＧⅢ組の５歳馬とするが、かつては１着がなかった①人気や３勝クラス組も勝っており、過去の傾向に縛られすぎると的中が遠のく。 また［5・1・2・18］の馬体重490キロ以上の馬から入るのも面白い。