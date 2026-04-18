もしトラブルの現場を見かけてしまったら？危険な状況であれば非常ボタンを押す選択肢も！ 車掌や駅員に対応してもらう 近年、街中のトラブルをSNS上で見かけるケースが増えてきています。そのトラブル動画には、電車の車内や駅のホームを舞台にしているものも少なくありません。一般社団法人日本民営鉄道協会が行った「駅と電車内のマナーに関するアンケート」によると、「お客様が迷惑と感じる行為