皐月賞の3連単的中術 【相手馬の狙い方】 相手はキャリア２～５戦の重賞組からのみ選びたい。 ただし、きさらぎ賞は17年以降［0・0・0・8］なので除外、21年以降全滅のスプリングＳ組も軽視していい。 好成績を挙げる騎手は横山武史騎手［2・0・1・2］、戸崎騎手［2・0・1・6］、ルメール騎手［1・1・2・5］。 また、短期免許の外国人騎手も［1・2・1・4］とやはり頼りになる。 皐月賞過去10年のデ}