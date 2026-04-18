骨が弱るとともに記憶や免疫もダメになる？ 骨折して寝たきりになると一気に老化が進む！ 「骨折して寝たきりになったら認知症が進んだ」という話を聞いたことはないでしょうか？ こういうケースがあることは知られていましたが、少し前までその理由はよくわかっていませんでした。 ところが最近の研究で、骨か&#