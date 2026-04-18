2月28日、米国とイスラエルがイランに対する大規模な軍事作戦を開始した。イランの核兵器保有を絶対に容認しないという点を、戦争目的として米国のトランプ大統領は強調。一方、イスラエルは、同国の存在を長年脅かしてきたイランのイスラム共和制を終わらせるという体制転換を、この戦争の目的として前面に出した。 原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡を封鎖するとイラン革命防衛隊がアナウンスし、実際にペルシャ湾内の船