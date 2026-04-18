スギ花粉・ヒノキ花粉はピークを過ぎた所が多いですが、今日18日も本州・四国では広い範囲で「やや多い」〜「多い」予想となっています。この先もゴールデンウィーク頃までは、少ないながら飛ぶ所があるため、もうしばらくは花粉対策を心がけてください。また、21日頃は黄砂が飛来する可能性があり、アレルギー症状の悪化に注意が必要です。今日18日の花粉は名古屋で「多い」ピーク過ぎてもGW頃まで注意スギ花粉・ヒノキ花粉とも