格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。祖母が100歳を迎えたことを報告し、祖母、母、長女・サランちゃんとの4世代が集まった家族4ショットを公開した。【写真】「笑顔の素敵な一家」祖母の100歳の記念日に公開、SHIHO＆祖母、母、長女との“4世代ショット”SHIHOは「1ヶ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳