4月13日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOがこの春“新しく始めたこと”を明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「新玉ねぎを味わう！」。旬の新玉ねぎに牛肉を合わせたボリューム満点の炒め物「牛肉と新玉ねぎの黒こしょう炒め」を辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わった。 春は新玉ねぎや新キャベツ