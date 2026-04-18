4月17日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、有吉弘行が後輩芸人のロケに痛烈なツッコミを浴びせる場面があった。【映像】有吉弘行「ロケ下手だな」後輩の“天才芸人”を一刀両断！「何年目なの？」この日は、狩野英孝が日本の昔ながらの職人技を体験するVTR企画を放送。自身も由緒正しい実家の神社を継ぐ立場だけに、「職人の方々を徹底的に追求したい。日本が好きです！」と意気込み十分でロケに臨んだ。まずは、伝統工