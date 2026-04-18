17日、妙高市下濁川にある元砂利採取場で、白骨化した身元不明の遺体が見つかりました。警察によりますと17日午後3時すぎ、元砂利採取場で作業をしていた男性から「人骨のようなものがある」と110番通報があり、警察官が臨場。雑草も生い茂る屋外の敷地から白骨化した身元不明遺体を確認したということです。見つかった人骨は頭蓋骨や足の骨とみられるもので、付近からは黒色のズボンと茶色の靴も発見されています。警察は身元や死