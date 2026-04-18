[4.17 チャンピンシップ第43節 ブラックバーン 1-1 コベントリー]イングランド・チャンピオンシップ(2部)は17日に第43節を行った。MF坂元達裕が所属するコベントリーは敵地でブラックバーンと1-1でドロー。3試合を残して来季のプレミアリーグ昇格を決めた。コベントリーにとっては2000-01シーズン以来、25年ぶりのトップリーグ復帰となった。勝ち点85で首位に立つコベントリーは、この試合で引き分け以上なら昇格が決まる状況