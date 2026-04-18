――――――――――――――――――― 4月20日 (月) ―― ◆国内経済 ・3月白物家電出荷額 (10:00) ・2月第3次産業活動指数 (13:30) ・生活意識に関するアンケート調査 (13:30) ・3月首都圏マンション市場動向 (14:00) ・3月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ★