タレント・つるの剛士（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。美人妻の姿を公開した。「我が夫婦は昔からお互いまったく干渉しない。私が自分の部屋に何時間籠っていようが来たことがない」と妻との関係に言及。「コーヒー飲みいかない？と妻の部屋を覗きにいくとめっちゃ編み物してる」と編み物をする妻の姿を投稿した。「めっちゃいい雰囲気なのでやめときました。-完-」とつづった。この投稿に、ファンからは「とて