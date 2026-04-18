【NASCAR】第8戦 フード・シティ 500（ブリストル・モーター・スピードウェイ／日本時間4月13日）【映像】壁スレスレも驚異のリカバリー（実際の様子）アメリカで不動の人気を誇るストックカーレースで、トップドライバーが絶体絶命のピンチに陥るも、そこから見せた驚異のリカバリー劇に放送席やファンから称賛の声が集まった。アクシデントが起きたのは、残り24周。急勾配のバンクが特徴的なショートトラック、ブリストル・