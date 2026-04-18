◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、美浦トレセン前走のすみれＳを制したラージアンサンブル（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ベンバトル）は坂路を６３秒４―１５秒３で登坂し調整。武井調教師は「順調にきているし、追い切り後もすごくいい感じ」と満足げな表情だ。今回は高杉吏麒騎手と４戦ぶりのコンビ。トレーナーは「僕は関西だと健ちゃん（藤岡健一調教師）にお世話にな