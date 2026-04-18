ウェス・アンダーソン監督が、イタリアのフェリーニ・アワードを受賞する。フェデリコ・フェリーニの影響を頻繁に口にしてきたアンダーソン監督が、21日にリミニで行われる受賞式で、その栄誉を与えられることになる。この賞はフェリーニの故郷の自治体が、映画保存機関であるボローニャ・チネテカと協力して授与している 式典ではアンダーソン監督とボローニャ・チネ