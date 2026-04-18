山形県山形市内の事業所のトイレに小型カメラを設置し、トイレを使用していた女性の姿を撮影した疑いで、17日、50代の会社員の男が逮捕されました。性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、山形市漆山の会社員・水戸剛容疑者（51）です。警察の調べによりますと水戸容疑者は4月1日、山形市内の事業所の男女兼用トイレに小型カメラを設置し、トイレを利用していた女性を撮影した疑いが持たれています。事業所の関係者が警